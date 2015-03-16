Поклонская стала "прокурором Крыма", потому что больше никто не хотел - Аксенов
Наталья Поклонская стала "прокурором Крыма", потому что мужчины не хотели занимать эту должность.
Об этом в эфира НТВ рассказал "глава администрации Крыма" Сергей Аксенов, передает Русская служба Би-би-си.
"Около шести человек намечали по очереди назначить. За двоих даже голосовали, что уже назначаем прокурорами. Потом одного жена не отпустила, другой передумал, у третьего началась дизентерия", - рассказал Аксенов.
По его словам, Поклонская, которая к этому времени вернулась из Киева, рассказала помощникам Аксенова о ситуации в генеральной прокуратуре Украины, и Аксенов предложил ей занять место прокурора Крыма.
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Аксенов признал, что в Крыму и сейчас наблюдается дефицит кадров.
"На руководящих должностях зачастую стоят люди, которые объем стоящих задач не в состоянии осилить. Но в то же время заменить их некем, нет системных кадров", - сказал Аксенов.