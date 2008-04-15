«Единая Россия» не оставила Путину выбора?

Партийный съезд «Единой России» вчера внес изменение в устав партии, предусматривающее, что ее председателем может быть беспартийный.

В частности, как передает Газета.ру , в обновленный устав внесена норма: «Председателем партии может быть избран гражданин России, не являющийся членом партии».

В соответствии с принятыми в устав корективами, «единороссы» развели две главные должности в партии – посты председателя партии и председателя Высшего совета. «Председатель партии является высшим выборным лицом партии, и, в случае учреждения данной должности, избирается на съезде партии сроком на четыре года открытым голосованием двумя третями голосов от числа зарегистрированных делегатов съезда при наличии кворума», – записано в уставе.

Очерчен круг полномочий председателя партии – в частности, он представляет ее «во взаимоотношениях с российскими, международными и зарубежными государственными и негосударственными органами и организациями, общественными объединениями, физическими и юридическими лицами, средствами массовой информации».

В свою очередь, Лента.ру отмечает, что пост председателя партии предложат занять президенту России Владимиру ПУТИНУ. В частности, об этом заявил спикер Госдумы и партийный лидер Борис ГРЫЗЛОВ. По его словам, официальное предложение В.ПУТИНУ будет сделано во вторник, 15 апреля.

Также издание отмечает, что внесенные поправки в партийный устав Минюст РФ должен будет успеть зарегистрировать до завтрашнего дня. До сегодняшнего дня оба поста - председателя партии и председателя Высшего совета партии совмещал Б.ГРЫЗЛОВ.

В сообщении говорится, что ранее лидер "Единой России" заявил, что на съезде В.ПУТИНУ предложат вступить в партию. Высказывались предположения, что В.ПУТИН станет ее официальным лидером вместо Б.ГРЫЗЛОВА, который сохранит за собой пост спикера Госдумы. По другой версии, В.ПУТИН сможет стать лидером "Единой России", не вступая в партию.

Срок президентских полномочий действующего президента РФ истекает в начале мая 2008 года, когда он передаст власть Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, победившему на президентских выборах. В.ПУТИН уже дал согласие возглавить правительство при новом президенте.