Иванов - Путину: Россия обоснует свои границы на арктическом шельфе
22:54, 14 апреля 2008Мир
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В пятницу заседание Морской коллегии
Морская коллегия РФ обсудит в эту пятницу вопрос обоснования внешних границ континентального шельфа в Арктике, сообщил первый вице-премьер России Сергей Иванов.
"В пятницу я провожу заседание Морской коллегии РФ. Мы рассмотрим вопрос по обоснованию внешних границ нашего континентального шельфа в Арктике, о перспективах его изучения и перспективного освоения", - сказал Иванов на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.
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