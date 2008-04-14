Иванов - Путину: Россия обоснует свои границы на арктическом шельфе

Морская коллегия РФ обсудит в эту пятницу вопрос обоснования внешних границ континентального шельфа в Арктике, сообщил первый вице-премьер России Сергей Иванов.

"В пятницу я провожу заседание Морской коллегии РФ. Мы рассмотрим вопрос по обоснованию внешних границ нашего континентального шельфа в Арктике, о перспективах его изучения и перспективного освоения", - сказал Иванов на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.