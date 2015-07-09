В сгоревшем цехе завода ЗИЛ в Москве нашли тело

Ранее источники российских СМИ сообщали, что после начала пожара из горящего цеха было выведено 50 человек, еще четверо были спасены, сообщает русская служба Би-Би-Си.

При этом не удалось установить связь с одним из рабочих 1958 года рождения.

В настоящее время погибший опознан - это и есть пропавший мужчина, уроженец одной из центрально-азиатских республик.

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Как отмечалось, площадь возгорания составила около 2 тыс. кв м. В результате пожара в здании рухнула кровля на площади 80 кв. м.

Причины пожара пока не называются.