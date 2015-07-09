В сгоревшем цехе завода ЗИЛ в Москве нашли тело
В ходе разбора завалов сгоревшего цеха на заводе ЗИЛ на юге Москве сотрудники МЧС России обнаружили тело мужчины.
Ранее источники российских СМИ сообщали, что после начала пожара из горящего цеха было выведено 50 человек, еще четверо были спасены, сообщает русская служба Би-Би-Си.
При этом не удалось установить связь с одним из рабочих 1958 года рождения.
В настоящее время погибший опознан - это и есть пропавший мужчина, уроженец одной из центрально-азиатских республик.
Читайте такжеВ России в масштабных пожарах обвинили оппозицию и диверсантовНакануне на шинном складе завода возник крупный пожар, в тушении которого приняли участие 20 расчетов и три пожарных вертолета.
Как отмечалось, площадь возгорания составила около 2 тыс. кв м. В результате пожара в здании рухнула кровля на площади 80 кв. м.
Причины пожара пока не называются.