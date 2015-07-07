Юнкер заявил, что на референдуме греки голосовали против уже неактуальных условий кредиторов

10:21, 07 июля 2015
Мир
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Предложения, против которых проголосовало на референдуме население Греции, по состоянию на воскресенье уже не обсуждались.

REUTERS

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления в Европарламенте, сообщает Европейская правда.

"Нам говорят, что нужно уважать голос греческого народа. И я это делаю. Но я хотел понять, что именно они сказали (на референдуме - Ред.), - отметил он.

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"На референдуме был поставлен вопрос о чем-то, чего не существует", -подчеркнул президент ЕК.

"Греческий народ проголосовал против текста, который больше не дискутировался", - добавил он.

По словам Юнкера, в четверг он вел переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, который "хорошо знал, что вопрос, который был задан народу, не представляет ситуацию, которая существовала по состоянию на воскресенье".

"Вопрос (на референдуме - Ред.) был неподходящим, и все, кто имел отношение к переговорам, это знают", - подчеркнул Юнкер.

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Как сообщалось, премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал представить новые предложения греческого правительства на саммите ЕС во вторник.

В воскресенье на референдуме более 60% греков проголосовали против выполнения условий Евросоюза.

Германия и Франция созывают саммит лидеров стран еврозоны на 7 июля, "чтобы обсудить финансовый кризис в Греции".

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