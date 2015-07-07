Юнкер заявил, что на референдуме греки голосовали против уже неактуальных условий кредиторов
Предложения, против которых проголосовало на референдуме население Греции, по состоянию на воскресенье уже не обсуждались.
Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления в Европарламенте, сообщает Европейская правда.
"Нам говорят, что нужно уважать голос греческого народа. И я это делаю. Но я хотел понять, что именно они сказали (на референдуме - Ред.), - отметил он.
Читайте такжеМеркель: кредиторы в срочном порядке ждут от Греции новых предложений
"На референдуме был поставлен вопрос о чем-то, чего не существует", -подчеркнул президент ЕК.
"Греческий народ проголосовал против текста, который больше не дискутировался", - добавил он.
По словам Юнкера, в четверг он вел переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, который "хорошо знал, что вопрос, который был задан народу, не представляет ситуацию, которая существовала по состоянию на воскресенье".
"Вопрос (на референдуме - Ред.) был неподходящим, и все, кто имел отношение к переговорам, это знают", - подчеркнул Юнкер.
Читайте такжеГреция решила не открывать банки еще несколько дней - СМИ
Как сообщалось, премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал представить новые предложения греческого правительства на саммите ЕС во вторник.
В воскресенье на референдуме более 60% греков проголосовали против выполнения условий Евросоюза.
Германия и Франция созывают саммит лидеров стран еврозоны на 7 июля, "чтобы обсудить финансовый кризис в Греции".