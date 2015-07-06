По окончательным данным, 61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторами

03:26, 06 июля 2015
Мир
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61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторами по греческой задолженности.

REUTERS

Таков окончательный результат состоявшегося 5 июля референдума, объявленный министерством внутренних дел и административной реформы страны после обработки 100% бюллетеней, передает ТАСС.

Условия, предложенные кредиторами, поддержали 38,69% проголосовавших.

В народном волеизъявлении приняли участие 62,50% зарегистрированных избирателей.

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Ранее УНИАН сообщал, что вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль считает, что проведение переговоров с Грецией о новых программах помощи в нынешней ситуации трудно себе представить. Правительство в Афинах "разрушило последние мосты, благодаря которым Европа и Греция могли прийти к компромиссу", отметил он.

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