Меркель: кредиторы в срочном порядке ждут от Греции новых предложений

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы уважаем это решение, этот референдум — голосование демократичной и суверенной страны. Мы должны жить с этим решением. Вопрос сейчас состоит в том, каким будут позиции 18 других стран (Еврозоны) и какими будут способы, которые мы найдем", — заявила канцлер.

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"Мы считаем, что двери для дискуссий все еще открыты…", — сказала Меркель.

Она также отметила, что "предварительные условия для старта новых переговоров по конкретной программе европейской стабильности пока не достигнуты, и поэтому мы ожидаем сейчас конкретные предложения по программе от премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, которая позволит Греции вернуться к процветанию".

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"Это необходимо сделать срочно", — подчеркнула канцлер Германии.

Как сообщал УНИАН, в Париже открылись переговоры между президентом Франции Франсуа Олландом и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы стороны намерены рассмотреть итоги воскресного референдума в Греции. После обмена приветствиями Олланд и Меркель сразу же прошли в Елисейский дворец, не став делать никаких заявлений для прессы.