Меркель встретится с Олландом, чтобы обсудить ситуацию в Греции

Разговор с французским президентом начнется в 18:30, говорится в сообщении федерального правительства, передает DW.

Во время разговора с французским президентом, а также во время рабочего ужина, который состоится после этого, речь пойдет об общей оценке ситуации после греческого референдума и о продолжении тесного германско-французского сотрудничества по этой теме.

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Напомним, в воскресенье в Греции состоялся референдум, на котором граждане должны проголосовать "за" или "против" предложений международных кредиторов относительно реформ как условий для предоставления новых кредитов Афинам. Ранее представители правительства во главе с премьер-министром призвали греков голосовать против плана кредиторов относительно реформ и экономии.