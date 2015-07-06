Китай обсуждает с ЕС решение кризиса Греции

Об этом сообщает ZN.ua.

Китай неоднократно заявлял, что выступает за единую Европу и, хотел бы видеть Грецию в еврозоне."Китай в настоящее время ведет активные переговоры с ЕС и Грецией относительно того, как решить этот кризис. Мы верим в то, что благодаря усилиям всех сторон, его удастся урегулировать должным образом. Потому что это решение будет иметь огромное влияние не только на Грецию и ЕС, но и на всю мировую экономику в целом", — заявил заявил замглавы МИД КНР Чэн Гопин на брифинге в понедельник, 6 июля.

Китай неоднократно заявлял, что выступает за единую Европу и, хотел бы видеть Грецию в еврозоне.

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Греки на референдуме сказали "нет" кредиторам - более 61% проголосовавших в воскресенье не захотели продолжить меры экономии в обмен на продолжение кредитования; на требования европейских кредиторов готовы согласиться только 39% граждан страны. Правительство Греции уже прокомментировало первые итоги референдума.

Официальный представитель кабинета Гавриил Сакелларидис заявил, что Греция хочет немедленно возобновить переговоры с международными кредиторами с целью заключения соглашения по своей задолженности.

"Переговоры, которые вскоре начнутся, должны быть завершены очень быстро, возможно, даже через 48 часов. Мы предпримем все усилия, чтобы быстро достичь соглашения", - сказал он.

Лидеры европейских стран начинают консультации по поводу дальнейших отношений с Грецией.

На 7 июля уже созван внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза. Также запланированы ряд двухсторонних встреч между главами государств-членов еврозоны. Сама еврозона, вероятно, в состоянии справиться с кризисом и возможными спекулятивными атаками.

В то же время Греции грозит 20%-ное падение экономики в случае исключения из еврозоны, поскольку вынужденный отказ Афин от евро и переход на новую валюту раздует госдолг страны еще больше.