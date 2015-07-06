Президент Европарламента призвал обсудить программу "гуманитарной помощи" для Греции

Не позднее, чем на саммите еврозоны, который запланирован на 7 июля, должна быть обсуждена программа "гуманитарной помощи" Греции, считает глава Европейского парламента Мартин Шульц (Martin Schulz).

Из-за действий греческого правительства жители страны оказались в бедственном положении, подчеркнул Шульц в интервью телеканалу ARD вечером в воскресенье, 5 июля, передает DW.de.

Глава Европарламента также усомнился в том, что в Греции 6 июля будут открыты банки, и назвал эту идею опасной в связи с возможным образованием большого потока людей, желающих совершить операции по счетам.

Говоря о референдуме в Греции о требованиях международных кредиторов, глава Европарламента заявил, что после него Афины должны предоставить конструктивные предложения по преодолению кризиса. Кроме того, Шульц не согласился с заявлением премьер-министра Греции Ципраса, согласно которому "нет" греков по отношению к мерам экономии окажет положительное влияние на ситуацию в стране, передает dpa.

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В Греции 5 июля состоялся референдум о требованиях Еврокомиссии, Европейского центробанка и Международного валютного фонда проводить реформы в обмен на финансовую помощь. В ходе голосования 61,3 процента участников высказались против реформ. Премьер-министр Алексис Ципрас, который ранее призывал греков голосовать "против", заявил, что Греция возобновит переговоры с кредиторами по долговому кризису. Глава Европейского Совета Дональд Туск 7 июля созывает внеочередной саммит еврозоны по ситуации, сложившейся после референдума.