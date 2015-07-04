Ципрас: "Нет" на референдуме – это голосование против страха - BBC

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал соотечественников сказать решительное "Нет" на воскресном референдуме относительно условий, выдвинутых его стране международными кредиторами.

Ципрас выступил на площади в центре Афин перед десятками тысяч своих сторонников под их овации, сообщает BBC Украина.

Он заявил, что ответ "Нет" на референдуме будет голосованием против страха и призвал присутствующих: "Скажите "Нет" ультиматуму и тем, кто вас запугивает".

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По словам Ципраса, такой выбор на референдуме будет означать выбор в пользу "жизни с достоинством в Европе".

"Справедливость - это наша сила. Справедливость на нашей стороне", - заявил греческий премьер.

В пятницу десятки тысяч греков собрались в Афинах на массовые демонстрации в ожидании воскресного референдума по поводу условий предоставления Греции международной финансовой помощи.

Сторонники ответов "Да" и "Нет" на референдуме провели две отдельные массовые акции рядом друг с другом.

Ранее в пятницу в коротком телеобращении Ципрас заявил, что прогноз Международного валютного фонда относительно неисполнимости долговых обязательств Греции оправдывает решение его кабинета отвергнуть предложенный кредиторами пакет помощи.

В ходе референдума, назначенного на 5 июля, жители страны должны высказаться за или против мер жесткой экономии, на которых настаивают международные кредиторы Греции - Евросоюз, МВФ и Европейский Центробанк.

Кредиторы требуют от Афин повышение налогов и сокращение социальных выплат и помощи, чтобы в Греции появилась возможность выполнить свои финансовые обязательства.

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Представители Еврокомиссии уже заявляли, что греческий референдум, если он будет проведен в такие короткие сроки, "не дотянет до международных стандартов", поскольку его вопросы сформулированы недостаточно четко, и людям не предоставили достаточно времени для того, чтобы они могли определиться с решением.

Лидеры ЕС предупредили, что в случае, если греки отвергнут условия предоставления финансовой помощи, следствием может стать выход Греции из еврозоны.

Однако в своем последнем телеобращении Ципрас подчеркнул, что о выходе Греции из Евросоюза речь не идет.

Согласно проведенному в пятницу опросу, сторонников принятия условий кредиторов немного больше чем тех, кто требует голосовать "Нет" на воскресном референдуме - 44,8% против 43,4%.