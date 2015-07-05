В Греции завершился референдум по условиям соглашения с кредиторами

Участки были открыты с 7 утра до 7 вечера, через два часа ожидаются первые официальные данные по итогам голосования, передает РИА Новости.

Чтобы референдум был признан состоявшимся, в голосовании должны принять участие не менее 40% избирателей, внесенных в списке. Голосование прошло при высокой явке — хотя официальных данных пока нет, на некоторых участках к 15.00 проголосовали более 50% внесенных в списки избирателей.

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Всего в Греции в списках для голосования 9,8 миллиона избирателей. Среди них — 108 тысяч 18-летних избирателей, впервые участвующих в избирательном процессе. Право голоса в это воскресенье было предоставлено лишь тем, кто находится в Греции, не смогли участвовать в референдуме выехавшие за рубеж. В связи с этим многие греки вернулись на родину, чтобы проголосовать.

Для голосования были открыты более 19 тысяч участков. Впервые на весь процесс подготовки и проведения референдума была отведена лишь неделя. По данным МВФ, голосование прошло без происшествий.

В этот раз не проводились традиционные экзит-поллы. Это было связано как с финансовым кризисом, так и с отсутствием опыта опросов на выходе из участков в ходе референдумов. Последний раз референдум в Греции проходил в 1974 году.

Согласно двум социологическим измерениям, результаты которых имеются в распоряжении РИА Новости, большинство греков ответило "нет". Разница составляет 7-8%.