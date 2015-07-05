На референдуме в Греции проголосовали более 50% избирателей

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на греческое телевидение.

По информации греческих СМИ, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо, чтобы явка избирателей превысила 40 процентов.

В Греции сегодня, 5 июля, состоялся референдум по условиям предоставления стране международной помощи, на которых настаивают международные кредиторы − Европейская комиссия, МВФ и Европейский центральный банк.

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Граждане должны определить, намерены ли они принять или отклонить предложения международных кредиторов о выводе Греции из долгового кризиса.

Ранее премьер-министр Ципрас призвал греков сказать решительное «нет» на референдуме. В субботу министр финансов страны Янис Варуфакис сравнил поведение кредиторов с «терроризмом».

Европейский фонд финансовой стабильности заявил о том, что Греция является неплатежеспособной по кредитам.