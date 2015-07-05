На референдуме в Греции проголосовали более 50% избирателей
В Греции на референдуме относительно приемлемости международной финансовой помощи проголосовали до 52 процентов избирателей.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на греческое телевидение.
По информации греческих СМИ, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо, чтобы явка избирателей превысила 40 процентов.
В Греции сегодня, 5 июля, состоялся референдум по условиям предоставления стране международной помощи, на которых настаивают международные кредиторы − Европейская комиссия, МВФ и Европейский центральный банк.
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Граждане должны определить, намерены ли они принять или отклонить предложения международных кредиторов о выводе Греции из долгового кризиса.
Ранее премьер-министр Ципрас призвал греков сказать решительное «нет» на референдуме. В субботу министр финансов страны Янис Варуфакис сравнил поведение кредиторов с «терроризмом».
Европейский фонд финансовой стабильности заявил о том, что Греция является неплатежеспособной по кредитам.