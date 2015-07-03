Грецию официально объявили неплатежеспособной

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Euractiv.

В то же время, в Европейском стабилизационном фонде решили пока не требовать срочного возврата кредитов от Греции, что могло бы вызвать выход Греции из еврозоны.

Вместе с тем в фонде отметили, что оставляют за собой такое право на будущее.

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Непогашенная сумма кредита составляет 130,9 миллиарда евро. Это делает Европейский стабилизационный фонд крупнейшим кредитором Греции на сегодняшний день.

На 5 июля в Греции запланирован референдум, на котором граждане должны проголосовать "за" или "против" реформ, которые предлагают стране международные кредиторы.

Напомним, ранее в Совете Европы назвали греческий референдум не соответствующим международным стандартам.

Ранее законность греческого референдума поставила под сомнение глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она заявила, что референдум будет касаться предложений кредиторов, которые на 5 июля уже не будут актуальными.