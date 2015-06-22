Возле парламента Афганистана прогремело несколько взрывов
09:59, 22 июня 2015Мир
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В Кабуле у здания парламента прогремело несколько взрывов.
@News_Executive
На данный момент нет информации о возможных жертвах и пострадавших. Также пока нельзя определенно сказать, было ли взрывное устройство заложено на улице или в самом здании, сообщает русская служба Би-би-си.
Парламентское телевидение показало кадры, на которых видно, как клубы дыма и пыли заполняют холл, а депутаты и журналисты выбегают из здания.
Читайте такжеНАТО сохранит присутствие в Афганистане до осени - СтолтенбергРядом с парламентом слышны выстрелы. Местные СМИ сообщают, что вооруженные люди пытаются прорваться в здание.
Парламентарии предполагают, что нападение организовала группировка "Талибан".
Afghan Parliament attack: Photo from inside the house. pic.twitter.com/MwK2LysCYl
— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) June 22, 2015
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