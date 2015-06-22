Возле парламента Афганистана прогремело несколько взрывов

На данный момент нет информации о возможных жертвах и пострадавших. Также пока нельзя определенно сказать, было ли взрывное устройство заложено на улице или в самом здании, сообщает русская служба Би-би-си.

Парламентское телевидение показало кадры, на которых видно, как клубы дыма и пыли заполняют холл, а депутаты и журналисты выбегают из здания.

Читайте такжеНАТО сохранит присутствие в Афганистане до осени - СтолтенбергРядом с парламентом слышны выстрелы. Местные СМИ сообщают, что вооруженные люди пытаются прорваться в здание.

Парламентарии предполагают, что нападение организовала группировка "Талибан".