В Британии умер "Шиндлер", спасший 669 детей

20:36, 01 июля 2015
Мир
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В Британии в возрасте 106 лет умер сэр Николас Уинтон, который спас 669 детей от нацистских концентрационных лагерей. Его смерть в среду подтвердил зять.

REUTERS

За свою деятельность во времена Холокоста сэр Винтон получил в прессе имя "Британский Шиндлер", передает BBC Украина.

Николас Винтон, выходец из семьи немецких евреев, эмигрировавшей в Соединенное Королевство, самостоятельно организовывал вывоз детей из оккупированной нацистами Чехословакии в Британии в 1938 году.

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Более полувека сэр Винтон хранил в тайне свою деятельность по спасению детей из концлагерей.

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