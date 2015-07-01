Число погибших на Синае египетских солдат возросло до 50
15:28, 01 июля 2015Мир
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В результате нападений боевиков "Исламского государства" на 5 армейских блокпостов на севере Синая погибло 50 египетских солдат.
ИГИЛ / REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.
Нападения произошли спустя день после того, как президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси пообещал усилить меры по борьбе с боевиками ИГ.
Ранее было известно о 38 погибших и 54 пострадавших солдатах. В ходе нападений также были ликвидированы 22 боевика.
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Экстремисты в среду осуществили несколько атак на севере Синая, в том числе нападения на пять армейских блокпостов и подрыв заминированных автомобилей.
Нападения произошли спустя день после того, как президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси пообещал усилить меры по борьбе с боевиками ИГ.
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