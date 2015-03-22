Армия Египта уничтожила на Синае 45 исламистских боевиков

По словам представителей армии, также были арестованы более 80 человек в трех районах полуострова, в том числе в Эдь-Арише и Рафахе, близ границы с сектором Газа, передает Би-би-си.

Читайте такжеИсламисты напали на Северный Синай в Египте - 26 человек погибли, десятки раненыНезависимых подтверждений этому нет.

Вооруженные силы Египта уже давно проводят кампанию против исламистских боевиков на Синайском полуострове.