"Исламское государство" взяло ответственность за нападения на Синае

Сразу несколько КПП на Синае были обстреляны вооруженными мужчинами сегодня утром, передает Би-би-си. По данным армейского командования, в нападениях участвовало в общей сложности около 70 боевиков.

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Изначально сообщалось об 11 погибших военнослужащих, однако затем представитель вооруженных сил страны заявил о 10 "убитых и раненых".

Командование египетской армии также объявило об убийстве 22 боевиков, причастных к нападениям.

Нападение произошло через 2 дня после убийства в Каире генерального прокурора страны Хишама Бараката.

Провинция Северный Синай является очагом напряженности в Египте. Наибольшую активность здесь проявляют боевики, связанные с группировкой "Исламское государство".