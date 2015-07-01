"Исламское государство" взяло ответственность за нападения на Синае
Ответственность за скоординированную серию нападений на армейские блокпосты на севере Синайского полуострова взяли на себя боевики "Исламского государства".
Сразу несколько КПП на Синае были обстреляны вооруженными мужчинами сегодня утром, передает Би-би-си. По данным армейского командования, в нападениях участвовало в общей сложности около 70 боевиков.
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Изначально сообщалось об 11 погибших военнослужащих, однако затем представитель вооруженных сил страны заявил о 10 "убитых и раненых".
Командование египетской армии также объявило об убийстве 22 боевиков, причастных к нападениям.
Нападение произошло через 2 дня после убийства в Каире генерального прокурора страны Хишама Бараката.
Провинция Северный Синай является очагом напряженности в Египте. Наибольшую активность здесь проявляют боевики, связанные с группировкой "Исламское государство".