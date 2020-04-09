Кембриджи работают: принц Уильям и Кейт пообщались онлайн со школьниками, которые учатся несмотря на пандемию COVID-19 (видео)
Герцог и герцогиня Кембриджские решили подбодрить в непростой сложившейся ситуации учеников одной из школ.
На странице Кенсингтонского дворца в Instagram появилось видео, на котором видно, как герцогиня Кэтрин и принц Уильям позвонили в школу Casterton Primary Academy, чтобы поблагодарить ее персонал за то, что в это непростое время они присматривают за детьми тех, кто борется с пандемией коронавируса в Великобритании или продолжает работу в непростые времена.
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В ходе беседы Кейт и Уильям спрашивали детей об их занятиях, о том, что они делают в школе. Дети также задавали вопросы и показывали рисунки. Во время разговора герцогиня обмолвилась, что ее старший сын - принц Джордж любит смотреть документальный цикл "Голубая планета", а младший – принц Луи обожает божьих коровок и ищет их в саду.
Также Кембриджи обратились к персоналу школу со словами благодарности: "Мы хотели от всей души поблагодарить вас, молодцы, что продолжаете работу. Пожалуйста, передайте слова поддержки всем сотрудникам и волонтерам, они проделывают потрясающую работу", - сказал Уильям. А его супруга присоединилась к этой речи и дополнила ее словами: "Вы большие молодцы, все вы. Я знаю, что ситуация непростая, но это фантастика".
Обсудили и планы на предстоящий праздник Пасхи. Как известно, все службы и мероприятия королевской и не только королевской семьи были отменены. Так что Уильям и Кейт отпразднуют Пасху дома вместе с детьми. Персонал пожелала королевской паре счастливой Пасхи, а Уильям ответил им: "Да, будет съедено много шоколада, это точно", а Кейт добавила: "Ты все время его ешь".
Во время этой видеоконференции герцогиня Кэтрин появилась перед камерой в горчичном наряде и с серьгами-висюльками в ушах. А ее муж Уильям был в голубой рубашке и много улыбался в кадре.
Teachers across the UK are dedicating their time to keeping schools open for the children of key workers and vulnerable children. The Duke and Duchess of Cambridge called teachers and school staff at Casterton Primary Academy to thank them for their hard work and dedication and to wish the children a very Happy Easter 🐣