Кембриджи работают: принц Уильям и Кейт пообщались онлайн со школьниками, которые учатся несмотря на пандемию COVID-19 (видео)

Во время беседы Кейт и Уильям спрашивали детей об их занятиях, о том, что они делают в школе.

Герцог и герцогиня Кембриджские решили подбодрить в непростой сложившейся ситуации учеников одной из школ.

На странице Кенсингтонского дворца в Instagram появилось видео, на котором видно, как герцогиня Кэтрин и принц Уильям позвонили в школу Casterton Primary Academy, чтобы поблагодарить ее персонал за то, что в это непростое время они присматривают за детьми тех, кто борется с пандемией коронавируса в Великобритании или продолжает работу в непростые времена.

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В ходе беседы Кейт и Уильям спрашивали детей об их занятиях, о том, что они делают в школе. Дети также задавали вопросы и показывали рисунки. Во время разговора герцогиня обмолвилась, что ее старший сын - принц Джордж любит смотреть документальный цикл "Голубая планета", а младший – принц Луи обожает божьих коровок и ищет их в саду.

Также Кембриджи обратились к персоналу школу со словами благодарности: "Мы хотели от всей души поблагодарить вас, молодцы, что продолжаете работу. Пожалуйста, передайте слова поддержки всем сотрудникам и волонтерам, они проделывают потрясающую работу", - сказал Уильям. А его супруга присоединилась к этой речи и дополнила ее словами: "Вы большие молодцы, все вы. Я знаю, что ситуация непростая, но это фантастика".

Обсудили и планы на предстоящий праздник Пасхи. Как известно, все службы и мероприятия королевской и не только королевской семьи были отменены. Так что Уильям и Кейт отпразднуют Пасху дома вместе с детьми. Персонал пожелала королевской паре счастливой Пасхи, а Уильям ответил им: "Да, будет съедено много шоколада, это точно", а Кейт добавила: "Ты все время его ешь".

Во время этой видеоконференции герцогиня Кэтрин появилась перед камерой в горчичном наряде и с серьгами-висюльками в ушах. А ее муж Уильям был в голубой рубашке и много улыбался в кадре.