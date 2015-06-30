"Инквизиция" в Сирии: боевики ИГ впервые обезглавили женщин, которых обвинили в колдовстве
Боевики джихадистской группировки "Исламское государство" впервые обезглавили женщин, сообщают правозащитники.
По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека, на территории Сирии были убиты две женщины, которых боевики обвинили в колдовстве. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Правозащитники отмечают, что это первый зарегистрированный случай убийства исламистами женщин подобным образом.
Ранее группировка неоднократно размещала в интернете видеоролики, на которых боевики обезглавливают заложников, за которых не выплатили выкуп. Среди убитых были британские, французские, американские и японские журналисты и правозащитники.
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Группировка "Исламское государство" запрещена во многих странах. Боевики действуют на территории Сирии и Ирака, провозгласив на подконтрольным им территориям халифат, а также устраивают теракты в других странах.