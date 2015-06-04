Боевики ИГ обезглавили 10 талибов у афгано-пакистанской границы
Боевики "Исламского государства" обезглавили 10 активистов движения "Талибан" на востоке Афганистана близ границы с Пакистаном.
Засекреченный отчет об этом массовом убийстве попал в руки журналистов из-за ошибки армейского командования.
Две исламистские группировки суннитского толка уже несколько недель сражаются в муниципалитете Ачин. Однако о столь показательном убийстве сообщается впервые, сообщает Русская служба ВВС.
Основной целью "Исламского государства" является создание халифата. В данный момент основные силы группировки сконцентрированы в пограничных районах Сирии и Ирака.
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Талибы доминировали в Афганистане с 1996 по 2001 год, когда в страну вошли войска НАТО.
Обстановка в стране и поныне остается нестабильной.
Президент Афганистана Ашраф Гани ранее заявил, что разведывательные отряды боевиков ИГ прочесывают страну на предмет "выявления слабых мест".