Боевики ИГ обезглавили 10 талибов у афгано-пакистанской границы

Засекреченный отчет об этом массовом убийстве попал в руки журналистов из-за ошибки армейского командования.

Две исламистские группировки суннитского толка уже несколько недель сражаются в муниципалитете Ачин. Однако о столь показательном убийстве сообщается впервые, сообщает Русская служба ВВС.

Основной целью "Исламского государства" является создание халифата. В данный момент основные силы группировки сконцентрированы в пограничных районах Сирии и Ирака.

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Талибы доминировали в Афганистане с 1996 по 2001 год, когда в страну вошли войска НАТО.

Обстановка в стране и поныне остается нестабильной.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее заявил, что разведывательные отряды боевиков ИГ прочесывают страну на предмет "выявления слабых мест".