В России предлагают "вырубить" Facebook из-за радуги

Об этом он сообщил «Русской службе новостей».

По словам Милонова, запустив функцию окрашивания аватара в цвет ЛГБТ-радуги, соцсеть нарушила законодательство России.

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«Это грубое нарушение российского законодательства. У Facebook нет возрастных ограничений, невозможно проконтролировать, сколько там несовершеннолетних пользователей. Поэтому совершенно нормальным будет вырубить Facebook на территории России. Тогда они ради их бога – денег, ради которых они готовы продать и родную мать, моментально исправят это», — уверен Милонов.

Если Роскомнадзор не отреагирует, петербургский депутат готов обращаться даже к президенту РФ.

«Я призову ещё тысячи людей и мы напишем в ФСБ и Путину, что они за вашей спиной договариваются с врагом. Непонятно ради чего. Любой нормальный человек незамеченным это не оставит. Если Роскомнадзор оставит, значит, они играют на стороне тех, кто хочет зла нашей родине», — сказал Милонов.

В социальной сети Facebook появилась функция, с помощью которой пользователи могут окрасить аватар в радужные цвета, символизирующие ЛГБТ-сообщество. Это было сделано в связи с принятием Верховным судом США вердикта, гарантирующего право на заключение однополых браков на всей территории страны.