Путин теряет веру в победу в противостоянии с Западом - The New York Times

Как сообщает Голос Америки со ссылкой на The New York Times, несмотря на заявления Кремля о наличии у российской экономики внутренних резервов, ситуация там далеко не такая радужная, как пытаются убедить в России.

"... Путин теряет веру, что сможет выиграть в противостоянии с Западом", - отмечает издание и по сути призывает Запад избегать шагов, которые бы дали Путину основания пойти на эскалацию.

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При этом издание подчеркивает, что действия России, по сути, толкают страны НАТО к консолидации и усилению военного присутствия на границах.

"Если он не будет осторожным, Путин может получить именно то, против чего выступал - усиление НАТО на границах России - и не потому, что Альянс к этому стремился, а потому, что Россия не оставила ему выбора", - говорится в статье издания.

Как сообщал УНИАН, размещения ядерных ракет в Европе США рассматривают как основную среди возможностей по противодействию РФ в свете военного вмешательства Кремля в Украине, аннексии Крыма и других действий в Европе.