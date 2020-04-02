Трамп: изоляция из-за коронавируса может привести к росту числа самоубийств

По словам Трампа, США как можно скорее должны вернуться к нормальной жизни.

Условия жесткой изоляции в Соединенных Штатах из-за распространения коронавируса COVID-19 могут привести к росту числа суицидов, домашнего насилия, употребления наркотиков.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина.

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Поэтому, по его словам, страна как можно скорее должна вернуться к нормальной жизни.

"Домашнее насилие увеличивается. И употребление наркотиков тоже", - заявил Трамп.

Он добавил, что кризис из-за коронавируса и, в частности, потеря работы и денег приводят также к суицидам.

"Мы хотим открыться настолько скоро, насколько это возможно. Тогда я стану самым счастливым человеком", - заявил Трамп.

По этим же причинам американский президент считает сложным введение временного запрета на перемещения внутри страны.

По словам Трампа, Администрация США изучает возможность отмены некоторых внутренних авиарейсов и железнодорожного сообщения в связи распространением коронавируса. Речь идет о воздушном сообщении с теми районами, где зафиксированы крупные очаги заболевания.

"Я рассматриваю те рейсы, которые идут в очаги распространения. Некоторые из этих рейсов мне не нравились с самого начала, но закрывать все до единого рейсы всех авиалиний - это очень жесткое решение", - отметил Трамп.

"Нам нужно возвращаться к нормальной жизни. Нам нужно снова начинать двигаться, работать... Прекращение всего движения внутри страны и его возобновление является слишком трудной задачей", - добавил он.

Напомним, коронавирусом заразились почти 84 тыс. жителей штата Нью-Йорк. В Китае, с начала вспышки коронавируса, было зафиксировано чуть больше 82 тыс. случаев заражения.

По состоянию на 2 апреля в Штатах количество зараженных коронавирусом превысило 200 тыс. человек. Отметим, что о первой тысяче зараженных в США сообщалось всего 5 дней назад.

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