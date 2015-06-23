Парламент Румынии одобрил строительство центров НАТО в Бухаресте

За принятие инициативы проголосовали все 283 парламентария, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Associated Press.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал одобрить этот проект, "принимая во внимание украинский кризис и агрессивные действия России в регионе".

Поэтому в Румынии построят Центр для интеграции сил НАТО, а также Штаб многонациональной дивизии "Юг-Восток", который будет координировать работу военного командования Румынии и Болгарии.

Эта штаб-квартира будет открыта в 2016 году и полностью зафункционирует в 2018 году.

НАТО планирует размещение подобных центров также в Польше, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литве.