Парламент Румынии одобрил строительство центров НАТО в Бухаресте
20:12, 23 июня 2015Мир
589 0
Румынские парламентарии единогласно поддержали строительство двух объектов НАТО в Бухаресте в рамках новой оборонной стратегии альянса в Восточной Европе.
REUTERS
За принятие инициативы проголосовали все 283 парламентария, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Associated Press.
Читайте такжеПрезидент Румынии хочет усиления присутствия НАТО в стране
Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал одобрить этот проект, "принимая во внимание украинский кризис и агрессивные действия России в регионе".
Поэтому в Румынии построят Центр для интеграции сил НАТО, а также Штаб многонациональной дивизии "Юг-Восток", который будет координировать работу военного командования Румынии и Болгарии.
Эта штаб-квартира будет открыта в 2016 году и полностью зафункционирует в 2018 году.
НАТО планирует размещение подобных центров также в Польше, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter