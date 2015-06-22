Глава Пентагона подтвердил планы по размещению тяжелого вооружения в Восточной Европе

Об этом заявил глава министерства обороны США Эштон Картер во время своего визита в Германию, передает DW.COM. "Мы рассматриваем это и обсуждаем с нашими партнерами", - сказал глава Пентагона.

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Речь идет прежде всего об "оборудовании для обучения" войск НАТО, в том числе и про "тяжелое вооружение". Как сказал Эштон Картер, "цель заключается в усилении Альянса, в частности союзников на границах".

Действия России Эштон Картер назвал "лязганьем ядерным оружием". В своей речи в Берлине министр обороны США призвал страны НАТО совместно защищаться от новой угрозы, но одновременно предостерег от новой Холодной войны. "В нашей реакции мы не будем полагаться на сценарий "Холодной войны", -сказал Эштон Картер.

Во время своего визита в Германию, глава Пентагона планирует встретиться с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляен, а также с главами оборонных ведомств Нидерландов и Норвегии.