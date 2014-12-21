Новый президент Румынии поддерживает санкции против России

После состоявшегося в пятницу в Брюсселе саммита руководителей государств ЕС Клаус Йоханнис заявил, что необходимо поддерживать отношения между Россией и Евросоюза на основе диалога, передает Радио Свобода.

Читайте такжеГреция, Болгария и Румыния намерены построить общий газопровод - СМИ

При этом, однако, по его словам, действующие ныне санкции против России «надо сохранять до тех пор, пока сохранится угроза суверенитету Украины».

Вступающий в должность президент Румынии приветствовал решение Европейского парламента увеличить беспошлинный импорт фруктов из Молдавии. Йоханнис отметил, граждане европейских стран проявили солидарность с Молдавией в условиях, когда против этой страны Россия ввела торговые ограничения.

По словам Йоханниса, общая внешняя политика стран-членов ЕС - это одна из основ союза, и применение экономических инструментов в этой политике - реальность международных отношений.

Напомним, во втором туре президентских выборов 16 ноября Йоханнис обошел на 8% своего конкурента – действующего главу правительства Виктора Понту. В первом туре Понта опережал Йоханниса на 10%.