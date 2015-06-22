ООН: количество беженцев в мире растет почти на 43 тысячи человек в день

К "ошеломляющему" росту этого показателя привели конфликты в Сирии, Ираке, Центральноафриканской республике, Нигерии, Украине, говорится в послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна к Всемирному дню беженцев, передают РИА Новости.

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"На конец 2014 года 59,5 млн человек - рекордное количество, были насильственно перемещены в мире. Это означает, что каждый 122-й человек сегодня является беженцем, внутренне перемещенным лицом или ищет убежища", - сообщил Пан Ги Мун.

По его словам, к "ошеломляющему" росту количества беженцев в мире привели последние конфликты в Сирии, Ираке, Украине, Южном Судане, Центральноафриканской республике, северо-востоке Нигерии, Пакистане.

В заявлении говорится, что каждый день 2014 года 42,5 тыс. человек становились беженцами, внутренне перемещенными лицами или искали убежища. "Этот показатель вырос в 4 раза только за последние четыре года", - отмечается в послании генсека.

При этом многие длительные конфликты оставались неурегулированными, "а число беженцев, которые смогли вернуться домой, в прошлом году было самым низким за более чем три десятилетия".

В связи с этим генеральный секретарь призвал правительства и общества по всему миру "посвятить себя предоставлению убежища и защиты тех, кто лишился всего в результате конфликта или преследования".