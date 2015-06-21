Страны ЕС призвали быть солидарными в разрешении кризиса беженцев

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, подписанном первым заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тіммермансом, верховным представителем ЕС Федерикой Могерини и тремя профильными комиссарами ЕС, передает "Украинская правда".

Во всем мире число перемещенных лиц достигло почти 60 миллионов и продолжает расти, говорится в документе.

"Европа не будет закрывать глаза на эту проблему, мы не можем сделать этого, когда многие из этих людей ищет убежища на европейских берегах", - говорится в документе.

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Еврокомиссия напоминает о мерах по управлению нелегальной миграцией, которые она разработала в мае в связи с кризисной ситуацией на Средиземном море. Этой проблеме будет посвящен саммит, который состоится 25-26 июня в Брюсселе.

"Пока существует нестабильность, люди будут продолжать бежать (из своих стран) и искать убежища. У этой проблемы нет простого решения, но понятно, что решить ее не может ни одна страна в одиночку. Поэтому мы ведем повседневную работу с международными партнерами, пытаясь укрепить стабильность и сохранить мир", - отмечается в заявлении.