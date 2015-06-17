Франция пообещала дать жилье 10 тысячам беженцев

Таким образом она поможет справиться с растущим потоком беженцев, въезжающих в страну, передает Би-би-си.

Отмечается, что отсутствие у них жилья приводит к тому, что многие мигранты обживают заброшенные здания или спят прямо на улице.

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Ранее власти Франции разгоняли незаконные лагеря беженцев в предместьях Парижа, а также высылали обратно мигрантов, пересекающих французскую границу с территории Италии.

Стоит отметить, что в этом году увеличилось количество мигрантов, которые бегут из Африки в Европу. При этом, как сообщили в ООН, свыше 1,8 тысячи беглецов утонули.