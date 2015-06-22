Сорос: Санкции дают возможность Путину играть "жертву" англо-саксонского мира и наращивать силы, равные США

Санкции против Российской Федерации, объявленные ведущими экономиками мира в ответ на российскую агрессию против Украины, должны применяться в комплексе со всеобъемлющей помощью Украине в деле реализации структурных реформ, подчеркнул известный финансист Джордж Сорос в своей статье для издания Project Syndicate.

«Санкции, хотя и необходимы, вредят не только России, но и Евросоюзу. В то же время, стремление помочь Украине стать процветающей страной будет полезно и Украине, и ЕС», - подчеркнул Сорос.

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Он обратил внимание, что санкции дают возможность президенту Владимиру Путину играть «жертву» англо-саксонского мира, винить Западный мир в собственных экономических и политических сложностях и наращивать силы, равные США.

«Единственный путь справиться с этим – объединить санкции и эффективную помощь Украине. Если Украина начнет процветать, а Россия – терять в темпах развития, никакая пропаганда не сработает, и Путину некого будет винить», - отметил Сорос.

При этом он выразил сожаление, что европейские лидеры выбрали неправильный курс поведения с украинскими властями. «Они воспринимают Украину как еще одну Грецию – страну с финансовыми трудностями, которая, к тому же, даже не член Европейского Союза, - сказал Сорос. - А это ошибка. Украина переживает революционные трансформации, а действующее правительство едва ли не единственное, готовое проводить радикальные реформы».

Сорос, в то же время, отметил, что сходство между «старой Украиной» и Грецией действительно есть. Для обеих стран характерны коррупция и влияние олигархов на экономику. «Но новая Украина стремится к переменам. И попытка Европы держать Украину на коротком поводке может затормозить украинский прогресс», - подчеркнул Сорос.

По его мнению, если Евросоюз не поддержит Украину, и она проиграет в своей борьбе, Европе придется защищаться самой. «И цена такой защиты – в финансовом и общечеловеческом смысле будет куда как значительнее, чем цена помощи Украине», - уверен Сорос.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции для России до 31 января 2016 года. Санкции, в частности, касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором. Продление экономических санкций против РФ является результатом договоренности лидеров Евросоюза связать эти санкции с полным выполнением до 31 декабря Минских договоренностей. Это было решено во время заседания Европейского Совета 19-20 марта.

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Решение об экономических санкциях против РФ из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины было принято 31 июня 2014 года. Санкции были ужесточены 8 сентября 2014 года.

Справка УНИАН. Американский финансист и инвестор Джордж Сорос - сторонник теории открытого общества и противник «рыночного фундаментализма». Он является создателем сети благотворительных организаций, известных как «Фонд Сороса». Сорос является одним из ведущих мировых финансистов, оказывающих консультационную поддержку реформ в Украине. В январе президент Порошенко встречался с Соросом в Киеве. Собеседники обсуждали международные инструменты и возможности для увеличения экономической помощи Украине.