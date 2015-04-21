Рада признала факт военной агрессии России против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 259 из 316 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Заместитель председателя ВР Оксана Сыроед отметила, что постановлением, которое поддержано всеми фракциями коалиции, впервые предусмотрено определение даты начала российской агрессии против Украины - 20 февраля 2014 года.

В постановлении отмечается, что вооруженная агрессия РФ против Украины началась 20 февраля 2014, когда вопреки ее международно-правовым обязательствам были зафиксированы первые случаи нарушения вооруженными силами РФ порядка пересечения государственной границы Украины в районе Керченского пролива и использование подразделений вооруженных сил РФ, расположенных в Крыму в соответствии с соглашением между Украиной и Россией о статусе и условиях пребывания на территории Украины Черноморского флота РФ от 28 мая 1997 года, для блокировки украинских военных частей. На начальной стадии агрессии личный состав отдельных российских вооруженных формирований не имел опознавательных знаков.

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Третья фаза вооруженной агрессии РФ, отмечается в заявлении, началась 27 августа 2014 путем массового вторжения на территорию Донецкой и Луганской областей регулярных подразделений российских вооруженных сил. Среди них, в частности те, что входили в состав 9-й отдельной мотострелковой бригады, 76-й и 98-й дивизий воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ. Задействование регулярных вооруженных сил РФ в агрессии против Украины сопровождалось распространением среди населения Украины агитационных листовок, в которых, в частности содержался призыв: "Ни при каких обстоятельствах не препятствуйте передвижению российских войск (техника и личный состав)".

Как сообщал УНИАН, 27 января Рада приняла законопроект, которым признала Россию страной-агрессором, а самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Рада, признав Российскую Федерацию государством-агрессором, призвала международных партнеров Украины не допустить безнаказанности виновных за преступления против человечности, совершенные от начала российской агрессии против Украины.

Кроме того, отмечалось о необходимости усиления давления на РФ, в том числе путем введения новых секторальных ограничительных мер, санкций, чтобы остановить российскую агрессию и заставить российское руководство выполнить в полном объеме все пункты Минских договоренностей.