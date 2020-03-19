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В Иране 103-летняя женщина вылечилась от коронавируса

11:40, 19 марта 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Несмотря на доказательства того, что людям преклонного возраста больше всего угрожает эта болезнь, женщина смогла вылечиться от COVID-19, передает ТСН со ссылкой на France 24.

Женщину госпитализировали в центральном городе Семнан. На лечении женщина находилась около недели.По словам главы Медицинского университета Семнан Навид Данаи, пенсионерку после полного выздоровления ее выписали. Эта женщина была вторым пожилым пациентом в Иране, которые пережили эту болезнь.

Как сообщал УНИАН, в китайском городе Ухань, эпицентре вспышки коронавирусной инфекции, за неделю от Covid-19 выздоровел 101-летний пенсионер. 

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