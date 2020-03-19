В Иране 103-летняя женщина вылечилась от коронавируса
11:40, 19 марта 2020Мир
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Она стала вторым пожилым пациентом, который выздоровел от этой болезни.
Иллюстрация / REUTERS
В Иране 103-летняя женщина выздоровела после заражения новым коронавирусом за неделю пребывания на лечении.
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Несмотря на доказательства того, что людям преклонного возраста больше всего угрожает эта болезнь, женщина смогла вылечиться от COVID-19, передает ТСН со ссылкой на France 24.
Женщину госпитализировали в центральном городе Семнан. На лечении женщина находилась около недели.По словам главы Медицинского университета Семнан Навид Данаи, пенсионерку после полного выздоровления ее выписали. Эта женщина была вторым пожилым пациентом в Иране, которые пережили эту болезнь.
Как сообщал УНИАН, в китайском городе Ухань, эпицентре вспышки коронавирусной инфекции, за неделю от Covid-19 выздоровел 101-летний пенсионер.
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