В Иране 103-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Она стала вторым пожилым пациентом, который выздоровел от этой болезни.

В Иране 103-летняя женщина выздоровела после заражения новым коронавирусом за неделю пребывания на лечении.

Читайте также"Самый большой вызов со времен Второй мировой": Меркель о коронавирусе

Несмотря на доказательства того, что людям преклонного возраста больше всего угрожает эта болезнь, женщина смогла вылечиться от COVID-19, передает ТСН со ссылкой на France 24.

Женщину госпитализировали в центральном городе Семнан. На лечении женщина находилась около недели.По словам главы Медицинского университета Семнан Навид Данаи, пенсионерку после полного выздоровления ее выписали. Эта женщина была вторым пожилым пациентом в Иране, которые пережили эту болезнь.

Как сообщал УНИАН, в китайском городе Ухань, эпицентре вспышки коронавирусной инфекции, за неделю от Covid-19 выздоровел 101-летний пенсионер.