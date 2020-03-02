Иранский чиновник умер из-за коронавируса

По официальным данным, в Иране болеют коронавирусом около 400 человек.

В Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад.

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Как сообщает kommersant со ссылкой на IRNA, в стране коронавирусом заразились вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария.

По официальным данным, в Иране болеют коронавирусом около 400 человек. Умерли более 50 человек. Советник президента Ирана призвал США снять санкции со страны, чтобы она могла бороться с коронавирусом. Американская сторона вышла из ядерной сделки и ввела санкции в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, число зараженных коронавирусом в мире превышает 88 тыс. человек. Умерло более 3 тыс. Случаи заражения зафиксированы более чем в 60 странах.