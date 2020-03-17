Иран из-за коронавируса выпустил из тюрем 85 тысяч заключенных
12:14, 17 марта 2020Мир
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Когда освобожденным придется вернуться в тюрьму, представитель судебной власти Ирана не уточнил.
Иллюстрация REUTERS
В Иране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с начала марта временно освободили примерно 85 тысяч заключенных.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя судебной власти Ирана Голамхоссейна Эсмаили.
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"Около 50% освобожденных являются заключенными, связанными с безопасностью ... Также в тюрьмах мы предпринимали меры для противостояния возгоранию", – заявил Эсмаили.
Он не уточнил, когда освобожденным придется вернуться в тюрьму.
Как сообщал УНИАН, в Иране по состоянию на утро 17 марта инфицированы 14 991 человек, умерли – 853.
Всего в мире зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, количество умерших возросло до 7 154 человек.
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