Иран из-за коронавируса выпустил из тюрем 85 тысяч заключенных

Когда освобожденным придется вернуться в тюрьму, представитель судебной власти Ирана не уточнил.

В Иране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с начала марта временно освободили примерно 85 тысяч заключенных.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя судебной власти Ирана Голамхоссейна Эсмаили.

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"Около 50% освобожденных являются заключенными, связанными с безопасностью ... Также в тюрьмах мы предпринимали меры для противостояния возгоранию", – заявил Эсмаили.

Он не уточнил, когда освобожденным придется вернуться в тюрьму.

Как сообщал УНИАН, в Иране по состоянию на утро 17 марта инфицированы 14 991 человек, умерли – 853.

Всего в мире зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, количество умерших возросло до 7 154 человек.