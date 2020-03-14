Трамп контактировал с бразильским чиновником, у которого обнаружили коронавирус

Дональд Трамп от прохождения тестов на выявление коронавируса отказался.

Президент США Дональд Трамп обедал в компании с секретарем по коммуникациям при Администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартеном, у которого на днях обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Reuters.

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Впрочем, Дональд Трамп от прохождения тестов на выявление коронавируса отказался.

Врач Белого дома Шон П. Конли ранее утверждал, что был инфицирован коронавирусом еще один гость званого ужина с участием американского главы. Мужчина почувствовал первые симптомы болезни уже через три дня после мероприятия.

«Влияние первого человека на президента было крайне ограниченным (фото, рукопожатия), и, хотя он был в непосредственной близости ко второму случаю, все взаимодействия происходили до проявления каких-либо симптомов», – рассказал врач.

Напомним, Трамп объявил общенациональную чрезвычайную ситуацию в США из-за коронавируса.