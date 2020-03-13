Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в США из-за коронавируса

Президент США подчеркнул, что главная цель страны - остановить распространение вируса.

Президент США Дональд Трамп объявил общенациональную чрезвычайную ситуацию в США из-за коронавируса.

Как передает The Guardian, он заявил, что направит $50 млрд для борьбы с коронавирусом.

Читайте такжеДипломат Китая обвинил армию США в заражении Уханя коронавирусом

Он подчеркнул, что тестов для выявления коронавируса не хватает и отметил, что в начале следующей недели будут доступны полмиллиона дополнительных тестов.

"Наша главная цель - остановить распространение вируса", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 тыс. 343 случая инфицирования коронавирусом, 4 тыс. 720 человек умерли.

При этом 68 тыс. 324 пациентов удалось вылечить. Крупнейшими очагами распространения нового вируса является Китай - 81 тыс. инфицированных, Италия - 12,4 тыс., Иран - 10 тыс., Южная Корея - 7,8 тыс., Франция, Испания и Германия примерно по две тысячи, США - 987.