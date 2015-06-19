Генсек НАТО: Наша цель – включить, а не изолировать Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал Россию вернуться в режим соблюдения международного права и заявляет о стремлении к конструктивным отношениям.

Об этом Столтенберг сказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

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"НАТО не стремится к конфронтации с Россией, и мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям. Наша цель – включить, а не изолировать Россию. Однако, сотрудничество может основываться только на уважении границ, правил и соглашений. Мы призываем Россию вернуться в режим соблюдения международного права. Это - выбор России", - заявил он.

Генсек Альянса напомнил, что в ответ на российские агрессивные действия НАТО приостановило практическое сотрудничество, но продолжает держать политический диалог открытым. "Эта политика остается неизменной", - заверил Столтенберг.

Комментируя тот факт, что Россия расценивает возможное членство Украины в НАТО как угрозу своей национальной безопасности и помня решение Бухарестского саммита о будущем членстве Украины в НАТО, он сказал: "Я был на саммите в Бухаресте в качестве премьер-министра Норвегии. И на этом саммите мы приняли четкую позицию, что каждый народ имеет собственное право выбирать свой собственный путь, включая, частью каких мер безопасности он хочет быть". (На самом деле, параграф 23 декларации гласит: НАТО приветствует стремление Украины и Грузии относительно членства в НАТО. Мы согласились сегодня, что эти страны будут членами НАТО).

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Также генсек сослался на Хельсинские соглашения, которые четко указывают, что каждая страна имеет право присоединиться к любому союзу, который она выберет. "Россия подписалась под этими соглашениями. Расширение НАТО не является угрозой для России. Это никогда не было угрозой для России. Если вы посмотрите на карту Европы, соседи России, которые являются членами НАТО, являются ее наиболее стабильными и прозрачными соседями. Россия не имеет права вето на какой-либо украинский подход к НАТО, и нет необходимости этого бояться", - заявил Столтенберг.

Полное интервью генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга читайте в эксклюзивном материале УНИАН.