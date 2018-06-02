Генсек НАТО: В последние месяцы Россия передала сепаратистам более тысячи единиц тяжелой техники

Какова ваша оценка нынешнего сотрудничества с Украиной? Как может развиваться особое партнерство дальше, принимая во внимание, в том числе, новые условия в сфере безопасности?

С Украиной у нас сильное и давнее политическое и практическое партнерство. Также у нас действует интенсивный политический диалог в рамках Комиссии НАТО-Украина. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники по НАТО признают и будут признавать незаконной и нелегитимной аннексию Крыма Россией.

НАТО также оказывает практическую поддержку Украине на пути ее реформ. Мы достигаем прогресса в отношении трастовых фондов, которые мы создали для поддержки реформ и помощи в реабилитации солдат, пострадавших в результате боевых действий на востоке. Мы предоставили дополнительный персонал в офис связи НАТО в Киеве и направили экспертов в Министерство обороны. Союзники по НАТО также оказывают значительную поддержку на двусторонней основе.

Планируете ли вы посетить Украину в ближайшее время?

Я с нетерпением жду визита в Украину, и мы ищем подходящую дату.

Принимая во внимание, что Североатлантический Совет посещал Киев почти десять лет назад, есть ли у САС какие-то планы относительно визитов в Украину сейчас?

В настоящее время у нас нет конкретных планов для такого визита. Но у нас есть регулярный диалог с частыми встречами в рамках Комиссии НАТО-Украина, как на уровне послов, так и на уровне министров. Мы обсуждаем ситуацию в сфере безопасности в вашей стране, процесс реформ, а также постоянную поддержку НАТО. Например, у нас была содержательная встреча с вашим министром иностранных дел в прошлом месяце в Анталии. Ваш министр обороны также встретится со своими коллегами по НАТО в Брюсселе в конце этого месяца.

Со времени незаконной аннексии Крыма Россией мы наблюдаем дальнейшее наращивание Москвой военной силы на полуострове. Даже больше, российская сторона считает, что имеет право разместить там ядерное оружие. Также недавно пересмотрена стратегия безопасности РФ, где Россия продолжает видеть в НАТО серьезную угрозу для ее национальной безопасности. Исходя из этого, есть основания для НАТО пересмотреть свою ядерную политику?

НАТО не представляет угрозы для России. НАТО является оборонительным союзом, и ядерная доктрина Альянса полностью соответствует Договору о нераспространении ядерного оружия. На саммите в Чикаго три года назад мы пересмотрели нашу ядерную политику и решили, что это было целесообразно.

Это Россия начала использовать ядерное оружие, как инструмент в своей стратегии запугивания. Недавнее использование Россией ядерной риторики и обучения (российских военных, – УНИАН), вызывают глубокую тревогу и опасения в плане соответствия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Такие действия и риторика не способствуют прозрачности и предсказуемости в контексте среды безопасности, которое резко изменилось в связи с агрессивными действиями России в Украине.

С начала конфликта на востоке Украины НАТО последовательно утверждает, что российские войска присутствуют на территории Украины. Впрочем, президент РФ Владимир Путин заявляет, что российских войск там нет. То же самое заявила французская военная разведка. Означает ли это, что между союзниками имеются разногласия?

Все союзники согласны, что Россия поддерживает сепаратистов в восточной Украине силами, оборудованием и обучением. Это было подтверждено всеми 28 союзниками – министрами иностранных дел в нашем совместном заявлении на встрече в Анталии, которая состоялась в мае.

За последние месяцы Россия передала сепаратистам более тысячи единиц тяжелой техники. Это включает в себя танки, артиллерию и передовые системы ПВО.

Мы знаем об этом от нашей собственной разведки. Но также есть свидетельства, опубликованные средствами массовой информации, неправительственными организациями и самими российскими солдатами, что Россия поддерживает сепаратистов. Мозговые центры также опубликовали соответствующие отчеты. Последний был опубликован Атлантическим Советом, который собирал доказательства из различных открытых источников, включая спутниковые снимки.

Поэтому, в целом, картина ясна. Как вы помните, Россия сначала заявила, что ее войска не были задействованы в Крыму, потом признала, что аннексия планировалась задолго и была осуществлена российскими войсками, а президент Путин даже дал медали тем, кто принимал в этом участие.

Киев утверждает, что сейчас сепаратисты имеют больше оружия, чем они имели до Минских договоренностей. Продолжает ли НАТО наблюдать за перемещением оружия и оборудования на востоке Украины? Есть ли вообще вера в полную реализацию этих договоренностей?

Мы очень внимательно следим за сообщениями об эскалации боевых действий и использовании тяжелого оружия. Полное выполнение Минских договоренностей является путем к миру. Эскалация вокруг Марьинки на прошлой неделе стала большим шагом назад с этого пути. Это было самым серьезным нарушением выполнения Минских договоренностей со времени их подписания в феврале.

Очень важно, чтобы все стороны соблюдали режим прекращения огня и полностью выполнили Минские договоренности. Россия несет особую ответственность в плане того, чтобы предотвратить эти нападениям и выполнить договоренности о прекращении огня. Сепаратисты не должны использовать любой повод, чтобы захватывать дополнительную территорию Украины.

Мы призываем Россию прекратить преднамеренную дестабилизацию на востоке Украины, положить конец поддержке сепаратистов, вывести свои войска и военную технику из Украины и вдоль ее границ.

Относительно границы, Россия продолжает проводить военные учения вблизи Украины. По вашему мнению, чего Москва пытается добиться этими действиями?

Только российская власть знает, что пытается доказать этими учениями. Недавно я обсуждал важность прозрачности и предсказуемости военной деятельности с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Мы работали в течение многих десятилетий, чтобы построить стабильную систему европейской безопасности, основанную на меньшем количестве сил, меньшем количестве оружия, меньшем количестве крупных учений и на большем обмене информацией и соглашениях по контролю над вооружениями. Эти соглашения снижали риск конфликтов и просчетов.

Соглашение об обычных вооруженных силах в Европе установило ограничения на количество и движение такого оборудования, как танки и истребители. Но Россия, в одностороннем порядке, прекратила реализацию этого документа.

Соглашение об открытом небе позволяет нам смотреть на территории друг друга с воздуха, с целью повышения прозрачности. Но Россия препятствует этой деятельности.

Венский документ устанавливает правила для сообщений о крупных военных учениях и позволяет проверки. Но Россия нашла пути, чтобы избежать сообщений о крупнейших военных учений со времен «холодной войны». В трех из них принимали участие свыше 80 тысяч военнослужащих. Одно из таких внезапных учений, которое прошло в феврале прошлого года, было использовано для развертывания сил, чтобы аннексировать Крым. Другие маскируют поддержку сепаратистов на востоке Украины, что привело к накоплению сил на границе Украины.

С другой стороны, НАТО стремится создать прозрачность и предсказуемость. За последние двадцать лет, наши крупнейшие учения будут проведены следующей осенью в Италии, Португалии и Испании. Об этом было объявлено год назад. Это не есть внезапные учения, и международные наблюдатели, в том числе Россия, будут иметь доступ к нашим учениям. Вы можете найти расписание наших запланированных учений на сайте НАТО.

То есть, НАТО ничего не скрывает, в то время как Россия делает все возможное, чтобы свести к минимуму прозрачность того, что делают ее силы. Таким образом, мы будем приветствовать любые дальнейшие шаги России для повышения прозрачности в отношении своей военной деятельности.

Хорошо известно, что Россия расценивает возможное членство Украины в НАТО как угрозу своей национальной безопасности, имея в виду решение Бухарестского саммита 2008 года. Каково ваше мнение по этому поводу?

Я был на том саммите в Бухаресте в качестве премьер-министра Норвегии. И на этом саммите мы приняли четкую позицию, что каждый народ имеет право решать свой собственный путь, включая то, частью каких мероприятий безопасности он хочет быть. (На самом деле, параграф 23 декларации саммита НАТО в Бухаресте говорит: НАТО приветствует стремление Украины и Грузии относительно членства в НАТО. Мы согласились сегодня, что эти страны будут членами НАТО, – УНИАН). Это также закреплено в Хельсинских соглашениях, которые четко указывают, что каждая страна имеет право присоединиться к любому союзу, который она выберет. Россия, кстати, подписалась под этими соглашениями.

Расширение НАТО не является угрозой для России. Это никогда не было угрозой для России. Если вы посмотрите на карту Европы, соседи России, которые являются членами НАТО, являются ее наиболее стабильными и прозрачными соседями. Россия не имеет права вето на любой украинский подход к НАТО, и нет необходимости этого бояться.

Впрочем, уже долгое время российские военные самолеты нарушают европейское воздушное пространство и летают без сигналов, создавая опасную ситуацию для гражданской авиации. На ваш взгляд, почему Россия увеличивает такие полеты?

Я не хочу спекулировать относительно российских мотивов. Но, в целом, в последние годы российская военная деятельность стала более напористой. Конечно, Россия имеет право проводить свои военные учения. Но важно, особенно, в тяжелые времена, быть прозрачным и предсказуемым в отношении такой деятельности, чтобы избежать недоразумений.

В настоящее время, российская военная авиационная активность вблизи границ НАТО выросла в количестве и сложности. Россия значительно увеличила масштаб, количество и спектр военных полетов на большей части земного шара, в том числе, бомбардировщиков с ядерными возможностями. В 2014 году авиация союзников поднималась в воздух более чем 400 раз, чтобы перехватить российские самолеты по всей Европе. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. В этом году авиация союзников поднялась в воздух уже более ста раз в ответ на российскую авиационную деятельность.

После обеспокоенности по поводу увеличения рисков гражданской авиации из-за российской военной деятельности, в апреле Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) установило, что «несотруднические» полеты представляют высокий риск для гражданской авиации. EASA также выявило, что воздушная полиция НАТО делает небо более безопасным.

После агрессии России в Грузии, НАТО понадобилось примерно шесть месяцев, чтобы вернуться к «бизнесу как обычно» с РФ. Видите ли вы возможность того, что Альянс может вернуться к таким условиям с Россией в нынешних условиях? Вообще, при каких условиях это может произойти? То есть, будет ли одним из условий возврата к «бизнесу как обычно» восстановление территориальной целостности Украины?

НАТО не стремится к конфронтации с Россией. Наоборот, мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям. Наша цель – включить, а не изолировать Россию.

Однако, сотрудничество может основываться только на уважении границ, правил и соглашений. Мы призываем Россию вернуться в режим соблюдения международного права. Это – выбор России.

В ответ на российские агрессивные действия НАТО приостановила практическое сотрудничество, но продолжает держать политический диалог открытым. Эта политика остается неизменной.

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Йенс Столтенберг начал исполнять обязанности генерального секретаря НАТО с 1 октября 2014 года и сразу же заявил, что украинский вопрос станет для него приоритетным.

Столтенберг происходит из известной в норвежской политике семьи – его отец Торвальд, занимавший в свое время пост министра иностранных дел Норвегии. Личную политическую карьеру Йенс начал в конце 80-х из руководства молодежным крылом Норвежской рабочей партии. В начале 90-х занимал пост министра торговли и энергетики, в 1996-1997 годах работал министром финансов в правительстве Турбьерна Ягланда. В марте 2000 года сам возглавил правительство Норвегии, однако его Кабинет проработал всего чуть больше года. В 2002 году Столтенберг возглавил Норвежскую рабочую партию, смог привести ее к победе на парламентских выборах и в 2005 году вновь стал премьером страны. Должность премьер-министра Йенс Столтенберг покинул в октябре 2013 года, после поражения его партии на парламентских выборах.

Ирина Сомер