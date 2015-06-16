Керри призвал Россию ускорить реализацию Минских соглашений

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент США.

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора с российским министром иностранных дел Лавровым госсекретарь Керри призвал Россию воспользоваться возможностью по ускорению прогресса в реализации Минских соглашений, которую представляют предстоящие встречи трехсторонней контактной группы и рабочих групп", — говорится в сообщении госдепартамента.

Читайте такжеThe Financial Times: США вмешиваются в украинский мирный процесс при посредничестве ЕвропыТакже обсуждались Сирия, Иран, Йемен и Арктический Совет, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров уверяет, что "сегодня есть реальный шанс" на мирное урегулирование в Украине. По словам министра, Россия рассчитывает, что вместе с партнерами по "нормандской четверке" удастся найти выход из кризиса в Украине.