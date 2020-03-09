"Он может о них и не знать": российский политолог высказался насчет двойников Путина

Сам Путин заявлял, что в начале 2000-х годов ему предлагали привлечь двойника ради безопасности, но он решил отказаться.

У президента России Владимира Путина есть двойники.

Такое мнение в интервью журналисту, учредителю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Станислав Белковский.

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"Да. Я думаю, что в каком-то количестве были... Хотя почему "были"? Разве их уволили? Как же они будут кормить семьи? У нас же социальное государство, по конституции", – сказал он.

Политолог предположил, что Путин "может и не знать об их существовании".

"Ведь много решений в плане его безопасности происходит без его личного ведома, чтобы его не беспокоить лишний раз", – отметил Белковский.

В интервью, опубликованном 27 февраля, Путин заявил, что в начале 2000-х годов ему предлагали привлечь двойника ради безопасности, но он решил отказаться.