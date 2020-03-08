Российский политолог о деле МН17: Путин внутренне готов выплатить компенсацию семьям погибших

По мнению эксперта, Путин может это сделать лишь при условии, что Россию никто ни в чем обвинять не будет.

Российский политолог Станислав Белковский считает, что судебный процесс по делу сбитого в небе над Донбассом малайзийского Boeing 777, который на следующей неделе начнется в Нидерландах, может вполне устраивать Россию.

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Такое мнение он высказал в интервью журналисту, учредителю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Уголовный процесс против определенных физических лиц. Я вполне допускаю, что этих физических лиц признают виновными. Они находятся вне доступа западного правосудия, поэтому останутся ли там, где есть, или с ними произойдут несчастные случаи, чтобы они никогда уже никому ничего не сказали лишнего?", – сказал Белковский.

Он предположил, что на процессе будут вспоминать заказчиков преступления.

"Но "говорить" и "принимать судебный вердикт" – это не одно и то же. В рамках этого процесса Россию как государство не признают заказчицей. Такой исход процесса [президента РФ] Владимира Путина вполне устраивает. Другое дело – что он внутренне готов даже выплатить компенсацию семьям погибших, как [ливийский диктатор] Муаммар Каддафи заплатил жертвам теракта в Локерби. Но – при условии, что Россию никто ни в чем обвинять не будет. Это будет жест доброй воли, а не следствие судебного решения", – предполагает эксперт.

21 декабря 1988 года в небе на городом Локерби (Шотландия) произошел взрыв на борту Boeing 747 авиакомпании Pan American, совершавший рейс Франкфурт-на-Майне – Детройт. На борту находились 259 человек, все они погибли, жертвами теракта также стали 11 человек на земле. Следствие установило, что бомба была в багажном отсеке лайнера. Ее спрятали в кассетном приемнике, который лежал в чемодане. В 1991 году по этому делу было предъявлено обвинение двум ливийцам, в частности сотруднику ливийских спецслужб Абдельбасету Меграхи. После длительных переговоров и санкций Каддафи в 1999 году согласился выдать подозреваемых для участия в судебном процессе. Одного подозреваемого суд признал невиновным, а аль-Меграхи в 2001 году приговорили к пожизненному заключению. За восемь лет ливийца отпустили на свободу по состоянию здоровья (у него диагностировали рак), в 2012 году он умер. Меграхи называл себя невиновным, а Каддафи в 2003 году взял на себя ответственность за взрыв и выплатил компенсацию семьям жертв, хотя и утверждал, что не отдавал приказа о нападении. По данным The Guardian, Ливия согласилась выплатить по $10 млн каждой семье жертвы теракта (общая сумма выплат составила примерно $2,7 млрд).