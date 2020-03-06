Семь немецких городов готовы принять детей беженцев из лагерей в Греции

1 марта Греция не впустила на свою территорию около 10 тысяч мигрантов из Турции.

Мэры семи немецких городов требуют от правительства эвакуировать из греческих лагерей беженцев детей, оставшихся без сопровождения взрослых.

Об этом сообщает DW.

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«Детям, у которых погибли или умерли родители, или которые находятся в лагерях беженцев без сопровождения взрослых, необходимо немедленно помочь», – говорится в обращении мэров.

Совместное заявление относительно принятия мер, которые позволят принять детей-беженцев, подписали мэры Кельна, Дюссельдорфа, Потсдам, Ганновер, Фрайбург, Роттенбурга и Франкфурта-на-Одере. Их поддержал глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Греция не впустила на свою территорию около 10 тысяч мигрантов из Турции.

Греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ. Беженцы в ответ забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами. Инцидент произошел на пограничном переходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля.

По данным Международной организации по миграции, на турецкой стороне 212-километрового границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, которые надеются попасть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предусматривает, что мигрантов из Сирии, которые направляются в страны ЕС, не будут пропускать через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.