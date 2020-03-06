Семь немецких городов готовы принять детей беженцев из лагерей в Греции
Мэры семи немецких городов требуют от правительства эвакуировать из греческих лагерей беженцев детей, оставшихся без сопровождения взрослых.
Об этом сообщает DW.
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«Детям, у которых погибли или умерли родители, или которые находятся в лагерях беженцев без сопровождения взрослых, необходимо немедленно помочь», – говорится в обращении мэров.
Совместное заявление относительно принятия мер, которые позволят принять детей-беженцев, подписали мэры Кельна, Дюссельдорфа, Потсдам, Ганновер, Фрайбург, Роттенбурга и Франкфурта-на-Одере. Их поддержал глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус.
Как сообщал УНИАН, 1 марта Греция не впустила на свою территорию около 10 тысяч мигрантов из Турции.
Греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ. Беженцы в ответ забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами. Инцидент произошел на пограничном переходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля.
По данным Международной организации по миграции, на турецкой стороне 212-километрового границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, которые надеются попасть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.
Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предусматривает, что мигрантов из Сирии, которые направляются в страны ЕС, не будут пропускать через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.