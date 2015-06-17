В Тбилиси на мужчину напал лев, сбежавший из пострадавшего из-за наводнения зоопарка

Очевидцы сообщают, что животное напало на мужчину, когда тот зашел в помещение склада, расположенное рядом с местным зоопарком, передает "Грузия Online".

Пострадавший погиб – мужчина лежит на земле не двигаясь, утверждают свидетели происшествия. Сообщается, что к месту трагического происшествия прибыла патрульная полиция.

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В свою очередь Би-би-си сообщает, что тигра уже убили бойцы спецназа.

Сильные ливни с градом прошли в Тбилиси в ночь на 14 июня. Стихия затопила жилые дома, повредила дороги, инфраструктуру, затоплен зоопарк.

Ранее УНИАН сообщал, что из затопленного зоопарка сбежали более 30 хищных животных — волков, тигров, медведей. Тогда власти попросили горожан не покидать дома.