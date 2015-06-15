СМИ: На Тбилиси может обрушиться еще одно наводнение

Об этом сообщает «Грузия Онлайн» со ссылкой на грузинскую телекомпанию «Рустави-2».

В настоящее время на месте работают специалисты, которые решают, как избежать повторного наводнения в Тбилиси. Рассматривается два варианта решения проблемы: взрыв части массы или очищение при помощи специальной техники.

Читайте такжеБолее 300 животных зоопарка Тбилиси погибли из-за наводнения

Как сообщал УНИАН, сильные ливни с градом прошли в Тбилиси в ночь на 14 июня. Стихия затопила жилые дома, повредила дороги, инфраструктуру, затоплен зоопарк. В результате наводнения погибли 13 человек, многие считаются пропавшими без вести.

В то же время, власти Грузии сообщили, что причиной наводнения в Тбилиси в ночь на 14 июня стал оползень, в результате которого селевые потоки перекрыли реку Вере.