Турецкие военные сбили в Сирии самолет армии Асада

Турецкие военные сбили самолет Aero L-39 Albatros.

Турецкие военные во время боевых действий на севере Сирии сбили самолет Aero L-39 Albatros, который принадлежал войскам Башара Асада.

Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе минобороны Турции, пишет ТСН.

Согласно информации, в Сирии за последние сутки сбиты самолет и БПЛА сил режима Башара Асада. Уничтожены 6 танков, 5 самоходных артиллерийских установок, 2 комплексы ПВО. Нейтрализованы 327 сторонников Асада.

"В рамках операции" Весенний щит "был сбит самолет типа L-39, принадлежащий силам режима (прим. Асада)", – говорится в сообщении.

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Напомним, 27 февраля в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 29 турецких военнослужащих в результате авиаудара. Губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, Рахми Выговоров, сообщил, что турецкие силы подверглись нападению со стороны сирийских правительственных войск (которые поддерживает Россия). Есть также раненые военные, некоторые в тяжелом состоянии.

В Сирии продолжается активная фаза боев за северо-западную провинцию Идлиб. Войска президента Башара Асада при поддержке РФ начали наступление, которое уже окрестили "последней битвой за Идлиб". С другой стороны – оппозиция, которая при поддержке США и Турции пока удерживает контроль над провинцией.