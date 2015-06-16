США планируют разместить в Европе истребители пятого поколения F-22

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главу ВВС США Дебору Ли Джеймс.

Отмечается, что российские военные самолеты стали чаще летать вдоль европейских границ на фоне растущего напряжения в отношениях России с Западом после аннексии Крыма.

В частности, Швеция за последние 2 года на 50% увеличила количество вылетов для перехвата российских военных самолетов.

Читайте такжеВ Балтийском море проходят учения НАТО с участием 17 стран (видео)Ранее УНИАН сообщал, что вблизи воздушного пространства Латвии в понедельник, 18 мая, был зафиксирован полет самолета ВВС России Ил-72.