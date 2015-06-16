США планируют разместить в Европе истребители пятого поколения F-22
02:35, 16 июня 2015Мир
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США планируют разместить в Европе истребители пятого поколения F-22 и расширить свое военное представительство на фоне осложнения отношений с Россией.
США планируют разместить в Европе истребители пятого поколения F-22 / wikipedia.org
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главу ВВС США Дебору Ли Джеймс.
Отмечается, что российские военные самолеты стали чаще летать вдоль европейских границ на фоне растущего напряжения в отношениях России с Западом после аннексии Крыма.
В частности, Швеция за последние 2 года на 50% увеличила количество вылетов для перехвата российских военных самолетов.
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