В Эквадоре подтвержден первый случай заражения коронавирусом - СМИ
Министерство здравоохранения Эквадора подтвердило первый случай обнаружения коронавірусної болезни на территории страны.
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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на El Universo.
Инфицированной оказалась туристка, которая въехала на территорию Эквадора еще 14 февраля. Она прилетела рейсом из Мадрида и не имела никаких симптомов болезни, которые можно было бы обнаружить в аэропорту.
Сейчас 70-летняя женщина находится в реанимации. Состояние больной критическое, врачи воздерживаются от прогнозов относительно выздоровления.
Из-за контактов с пациенткой на протяжении последнего времени медики следят за 80 лицами. Сейчас симптомов коронавирусной инфекции ни у одного из этих людей не выявлено. Но под подозрением есть другой человек - еще одна путешественница, которая находилась в Италии.
Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавирус COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
По данным Министерства здравоохранения Украины, на сегодня в мире зарегистрировано более 85,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, из них почти 3 тысячи - летальных. В частности, в 27 странах Европы было зарегистрировано 1 тысяча 123 случая инфицирования новым коронавирусом.
В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.