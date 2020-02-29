В Эквадоре подтвержден первый случай заражения коронавирусом - СМИ

Инфицированной оказалась туристка, прилетевшая на территорию Эквадора еще 14 февраля рейсом из Мадрида.

Министерство здравоохранения Эквадора подтвердило первый случай обнаружения коронавірусної болезни на территории страны.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на El Universo.

Инфицированной оказалась туристка, которая въехала на территорию Эквадора еще 14 февраля. Она прилетела рейсом из Мадрида и не имела никаких симптомов болезни, которые можно было бы обнаружить в аэропорту.

Сейчас 70-летняя женщина находится в реанимации. Состояние больной критическое, врачи воздерживаются от прогнозов относительно выздоровления.

Из-за контактов с пациенткой на протяжении последнего времени медики следят за 80 лицами. Сейчас симптомов коронавирусной инфекции ни у одного из этих людей не выявлено. Но под подозрением есть другой человек - еще одна путешественница, которая находилась в Италии.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавирус COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

По данным Министерства здравоохранения Украины, на сегодня в мире зарегистрировано более 85,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, из них почти 3 тысячи - летальных. В частности, в 27 странах Европы было зарегистрировано 1 тысяча 123 случая инфицирования новым коронавирусом.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.