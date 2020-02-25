По состоянию на 25 февраля общее число больных коронавирусом в Италии составляет 283 человека.

В Италии из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин 10 населенных пунктов.

Как сообщает CNN, список населенных пунктов опубликовала пресс-служба итальянского региона Ломбардия.

Читайте такжеЕще у одной туристки в гостинице на Тенерифе обнаружили коронавирусТак, для предотвращения распространения коронавируса власти решили полностью закрыть на карантин следующие города и села: Кодоньо, Кастильоне д'Адда, Казальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-деи-Пассерини, Кастельгерундо и Сан-Фиоран.

В эти населенные пункты запрещен въезд и выезд, закрыты железнодорожные вокзалы и прекращено движение общественного транспорта.

На сегодняшний день в Италии самое большее количество инфицированных коронавирусом людей за пределами Азии.

По данным Итальянского агентства гражданской защиты, сегодня на севере страны обнаружено 54 новых случая инфицированных, а общее число больных коронавирусом составляет 283 человека.

Наибольшее количество больных зафиксировано в регионе Ломбардия, на севере Италии, там было подтверждено 212 случаев. По состоянию на 25 февраля в результате осложнений вируса в стране умерли семь человек.